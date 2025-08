Rágalmazás 54 perce

Mráz Ágoston Sámuelt is meghurcolták az ELTÉ-n

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Nézőpont Intézet Igazgatóját, aki akkor is és jelenleg is oktat az egyetemen, egy televíziós vitaműsorban tett kijelentése miatt hurcolta meg az intézmény. A Mráz Ágoston Sámuel ellen indult etikai vizsgálat végül nem találta megalapzottnak a vádakat, a politológust felmentették. Az ügy érdekessége, hogy a Mráz ellen eljáró bizottságnak tagja volt Fleck Zoltán is.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője Forrás: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Magyar Nemzet megírta, hogy az ELTE, amelynek a jogi karán oktató a botrányos kijelentésével elhíresült Fleck Zoltán, gyakorlatilag elüldözte a katedráról magánemberként írt cikke miatt G. Fodor Gábort, a neves politológust. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Nézőpont Intézet által közösen szervezett, az uniós intézmények jogállamisági helyzetét vizsgáló elemzést ismertető konferencián Brüsszelben 2024. november 19-én

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI Majdnem így járt Mráz Ágoston Sámuel is, aki szintén tanított és jelenleg is tanít az intézményben – hívta fel a figyelmet a lap. A Nézőpont Intézet igazgatója az egyik televíziós vitaműsorban, még 2017-ben arra a következtetésre jutott, hogy a Momentum azért fúrja a budapesti olimpiát, mert Fekete-Győr Andrásnak erős francia kapcsolatai vannak, a barátnője is francia. Őt nem a rektor, hanem a pletykák szerint Fleck Zoltán köre jelentette fel, akikhez csatlakozott az ELTE ÁJK jelenlegi dékánhelyettese, Kajtár Gábor is. A politológust hosszú időn keresztül gyakorlatilag kihallgatták a bizottság előtt, amelynek tagja volt Fleck Zoltán is. Fleck mindenáron azt akarta volna bizonyítani, hogy Mráz Ágoston az egyetemi óráin elfogultan politizál.

Ez azonban nem sikerült, a bizottság végül felmentette az adjunktust, megállapítva, hogy nem követett el etikai vétséget a televíziós szereplésével – áll a cikkben, amit teljes terjedelmében itt tud elolvasni.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!