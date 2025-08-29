augusztus 29., péntek

Megtelt a kétezer iskolatáska

2 órája

Sikerrel zárult az Ökumenikus Segélyszervezet 14. Iskolakezdés együtt! segélyakciója

Az Iskolakezdés együtt! segélyakció szolnoki zárórendezvényén adta át kétezredik tanszercsomag adományát az Ökumenikus Segélyszervezet. A rendezvényen jelen volt és a csomagok átadásába bekapcsolódott Wolf Kati önkéntes és Sándorné Pólik Róza, az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthonának vezetője – közölte a

MW
Sikerrel zárult az Ökumenikus Segélyszervezet 14. Iskolakezdés együtt! segélyakciója

Megtelet a kétezredik iskolatáska is az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciójában

Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet a közleményében azt írta, 

azért hirdették meg az akciót, hogy minőségi tanszerekkel tölthessék meg kétezer, még a nyáron kiválasztott rászoruló gyermek iskolatáskáját. 

Sikerrel zárult az Ökumenikus Segélyszervezet segélyakciója
Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Kiemelték, hogy a legszegényebb gyermekeknek 

ezek a csomagok többet jelentenek ajándéknál, egy jó minőségű tolltartó, füzetcsomag, tornazsák vagy ünneplő ruha hozzájárulhat ahhoz, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba, és az iskolakezdés számukra a felzárkózás esélyéről szóljon.

Mint írták, a szeptemberi becsengetést sok gyerek izgatottan, mások viszont szorongva várják. A segélyszervezet szerint akkor a legnehezebb az iskolatáska, amikor üres, és csak a tankönyvek találhatók benne, se egy szép füzet, se egy teli tolltartó, se egy pár váltócipő testnevelésórára.

Bár ezeknek a gyerekeknek könnyű a táskája, mégis ők cipelik a legnehezebb terhet, az egyenlőtlen esélyek, a lemaradás terhét – írták, hozzátéve, ezért hirdették meg idén is az Iskolakezdés együtt! segélyakciót.

A kétezredik tanszercsomag-adományt a segélyakció szolnoki zárórendezvényén adták át.

A közleményben idézték Sándorné Pólik Rózát, a segélyszervezet szolnoki családok átmeneti otthonának vezetőjét, aki a rendezvényen arról beszélt, nemcsak kétezer gyermek kapott személyre szabott tanszercsomagot, de idén is vállalták, hogy a csomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő egész éves munka támogatására fordítják. 

A segélyszervezet a Kapaszkodó programjában az ország 30 pontján több ezer gyermek számára biztosít rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez az Ökumenikus Segélyszervezet

– tette hozzá a szakember.

A rendezvényen részt vett Wolf Kati énekesnő, a segélyszervezet önkéntese is, aki megköszönte minden adományozónak, hogy csatlakozott az összefogáshoz és az önkénteseknek, hogy az elmúlt hetekben segítették a rászoruló gyermekek tanévkezdését.

