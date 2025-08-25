augusztus 25., hétfő

„Ukrajna úgy szeretne az EU és a NATO tagjává válni, hogy közben egy EU- és NATO-tagállamot fenyeget” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán.

Orbán Balázs is reagált Ukrajna fenyegetésére (videó)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Egy új világ küszöbén című kerekasztal-beszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 24-én

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán osztotta meg azt a felvételt, amin Ukrajna vezetője burkoltan megfenyegeti Magyarországot – írja a Magyar Nemzet. Volodomir Zelenszkij azt mondta, a „barátságnak” a fennmaradása Magyarország álláspontjától függ.

Ukrajna úgy szeretne az EU és a NATO tagjává válni, hogy közben egy EU és NATO tagállamot fenyeget és az energiaellátását támadja. Tiszteletben tartjuk Ukrajna jogát arra, hogy megvédje magát, de ez nem indok arra, hogy minket is belerángassanak egy olyan háborúba, amely szembemegy a magyar érdekkel

– írta a videó alá Orbán Balázs.

 

