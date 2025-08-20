augusztus 20., szerda

Hivatalos látogatás

Orbán Viktor fontos vendéget fogadott a Karmelitában

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Duarte Pio urat, Braganza hercegét.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) hivatalos látogatáson fogadja Duarte Pio urat, Braganza hercegét a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) hivatalos látogatáson fogadja Duarte Pio urat, Braganza hercegét (b) a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án. Jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a kormányfő mellett Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete (b2)
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
