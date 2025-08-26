augusztus 26., kedd

Orbán Viktor: egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel (videó)

#Himnusz#Ajsa Luna#Orbán Viktor

Így szokást himnuszt énekelni a nemzeti táboron belül.

MW
Orbán Viktor: egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor egy rövid videót tett közzé közösségi oldalán, melyen a csordultig megtelt Puskás Arénában a magyar válogatott szurkolói a Himnuszt éneklik - vette észre  Magyar Nemzet.

 A miniszterelnök azt írta:

Nálunk így szokás.

– Egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel – fűzi hozzá a videóban a miniszterelnök.

Valószínűleg ezzel Orbán Viktor is a nagy port kavart előadásra reagált, amely keretei között egy 24 éves énekesnő, bizonyos Ajsa Luna ülve, cigarettával a kezében, brutális hamisan énekelte el a Himnuszt augusztus 20-án. 

Az eredeti cikket ITT olvashatja el. 

 

