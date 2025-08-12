Indokok 1 órája

Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének!

Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. Nem tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében – közölte a közösségi oldalán keresztül Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő az indokait is megosztotta: a nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták; már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult, ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról; az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország-csúcstalálkozó összehívását. Orbán Viktor megjegyezte, még azelőtt meg kívánta osztani érveit a nyilvánossággal, hogy „az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára”. Adjunk esélyt a békének! – zárta közleményét a miniszterelnök.

