Orbán Viktor: mestermunka

A miniszterelnök a világbajnoki győzelemhez gratulált Kopasz Bálintnak, Kiss Péter Pálnak és kenu négyesünknek, Kollár Kristófnak, Juhász Istvánnak, Hajdu Jonatánnak, Fejes Dánielnek.

Orbán Viktor: mestermunka

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Nincs megállás. További három arany a milánói kajak-kenu világbajnokságon!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

 

A kormányfő gratulált Kopasz Bálintnak, Kiss Péter Pálnak és kenu négyesünknek: Kollár Kristófnak, Juhász Istvánnak, Hajdu Jonatánnak, Fejes Dánielnek a győzelemhez.

Mint arról a Magyar Nemzet hírt adott, a miniszterelnök tegnap is gratulált Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak a fantasztikus teljesítményükhöz. Csikós Zsóka világbajnoki aranyérmes lett kajak egyes ezer méteren, Csizmadia Kolos pedig a férfi kajak egyesek sprintszámának fináléját nyerte meg.

 

