Orbán Viktor: a magyarok a családtámogatásokra építenek, nem a migrációra

Kétféle elméletet vázolt fel Orbán Viktor vasárnap a Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy a nyugati világban rengeteg országban egyre kevesebb gyermek születik – írja a Magyar Nemzet. A kormányfő azt írta, hogy az egyik szerint megváltoztak az emberek, és más életfilozófiát követnek: egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel, és helyette az emberek egy kényelmesebb életet választanak. A Orbán Viktor úgy vélte, a másik elmélet szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.

A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal

– jegyezte meg a miniszterelnök.