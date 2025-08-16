Nagy árat szabna Putyin a front befagyasztásáért

Az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin azt ajánlotta fel, hogy Oroszország kész befagyasztani a frontvonalakat, amennyiben Ukrajna kivonul a stratégiai jelentőségű Donyecki térségből − írja a Magyar Nemzet külföldi forrásokra hivatkozva.

Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozótól hangos a világsajtó

Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

A Financial Times értesülései szerint az orosz elnök ezt a feltételt fogalmazta meg az augusztus 15-i egyeztetésen, és jelezte: ha Kijev elfogadja, nem indít újabb offenzívát további területek megszerzésére. Négy, az amerikai–orosz tárgyalásokra rálátó forrás erősítette meg az információt a lapnak. Donald Trump a találkozót követően szombaton telefonon tolmácsolta Putyin üzenetét Volodimir Zelenszkijnek, valamint több európai vezetőnek.