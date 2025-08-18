56 perce
Ruszin-Szendi Romulusz még mindig tartozik az adófizetőknek a zsírleszívás árával
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium arról tájékoztatta Budai Gyula fideszes képviselőt, hogy Magyar Péter bizalmasa még mindig nem fizette meg a szépészeti beavatkozás több mint egymillió forintos költségét. Ruszin-Szendi Romulusz a magyar adófizetők és családok pénzéből végeztette el a zsírleszívást.
Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter
Nem fizette meg a Kehi-jelentést követően sem a zsírleszívás költségeit Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz – idézte a Magyar Nemzet a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium Budai Gyula kérdéseire adott válaszából.
Ismert, hetekkel ezelőtt elkészült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyéről. A volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban.
A cikk emlékeztet:
a Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg.
