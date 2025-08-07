Szánthó Miklós éles kritikával illette Fleck Zoltánt

Szánthó Miklós szerint Fleck Zoltán 2021 után most újra „álmodozik” egy baloldali győzelemről, és ismét a jogállami keretek átlépésével kacérkodik. „Fleck annak idején azt javasolta, hogy egy esetleges baloldali feles többséggel is meg kellene kísérelni az alkotmány átírását – amihez tudvalevőleg kétharmad kell. Ezt az országban akkor is kevesen értették ép ésszel” – idézte a főigazgató bejegyzését a Magyar Nemzet.

„Éhes Fleck makkal álmodik” – írta Szánthó Miklós

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Fleck most ott tart, hogy zsarolással és fenyegetéssel kellene befolyásolni a köztársasági elnököt, aki szerinte megtagadhatná, hogy a választás nyertesét kérje fel kormányalakításra. Ez egyszerre ostoba és veszélyes

– fogalmazott a főigazgató Flecknek azon botrányos felvetésére reagálva, miszerint a köztársasági elnökre akár nyomást kellene gyakorolni a kormányalakítás érdekében.