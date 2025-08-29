augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tranzit

1 órája

Szánthó Miklós: Magyar Péter csupán külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

Címkék#woke#Szánthó Miklós#Alapjogokért Központ

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet járta körbe az amerikai–magyar viszonyokat a tihanyi Tranziton.

MW
Szánthó Miklós: Magyar Péter csupán külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Bayer Zsolt publicista és Takács Szabolcs Magyarország washingtoni nagykövete (b-j) a MAGA és MEGA - Új időszámítás a magyar-amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025.augusztus 29-én

Forrás: MTI

Fotó: Katona Tibor

– Jövőre lesz 250 éves, és ez jó apropó lesz arra, hogy megnézzék, hogy néznek ki – fogalmazott Takács Szabolcs a tihanyi Tranzit fesztiválon a magyar–amerikai kapcsolatokról szóló kerekasztal-beszélgetésen - írta a Magyar Nemzet.

SZÁNTHÓ Miklós
Szánthó Miklós
Fotó: Katona Tibor / Forrás:  MTI

A washingtoni magyar nagykövet úgy látja, hogy a radikális liberálisoknak majdnem sikerült tönkretenniük azt, ami egybetartja az Egyesült Államokat, az egyéni szabadságjogokat, valamint a gazdasági prosperitást.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy a woke-őrület alapjaiban kérdőjelezte meg az amerikai kivételességtudatot. 

Mint jelezte, a woke-ideológia megvan Európában is, azonban míg az Egyesült Államokban van erre a válasz Donald Trump amerikai elnök részéről, addig az összeurópai válasz még várat magára.

Szánthó Miklós úgy látja, a MAGA-mozgalom sikere mögött az a realista felismerés áll, hogy globalisták rossz irányba viszik a világot. Úgy véli, hogy a patriotizmust összhangba lehet hozni a közérdekkel.

Komoly kapcsolódás a trumpizmus és a magyar patriotizmus között, hogy a posztmodern, a baloldalt magába olvasztó liberalizmus rossz, olyan dolgokat propagálnak, ami élet- és családellenes

– tette hozzá.

Szánthó Miklós hazánk céljaként említette, hogy valamennyi nagyhatalommal jó kapcsolataink legyenek. Szerinte aki ennek ellentmond, az a magyar érdekkel ellentétes álláspontot képvisel.

A magyar érdek, hogy jó viszonyunk legyen az összes nagyhatalommal

– húzta alá.

Magyar Péter csupán egy külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

– fogalmazott Szánthó Miklós.

Úgy véli, hogy a magyar ellenzéki oldalon volt egy garnitúracsere, azonban az nem változott, hogy a fontos témákról miként vélekedik a hazai baloldal. Annak kapcsán, hogy a Tisza Párt többkulcsos adót vezetne be, elmondta, hogy amikor a baloldal valamit felülvizsgál, az azt jelenti, hogy eltörlik, ami jó az emberek számára.

A teljes cikkért kattintson. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu