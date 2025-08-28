augusztus 28., csütörtök

Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszternek üzent

Hagyják abba a provokálásunkat – fogalmazott a külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, durván beleszállt az ukrán külügyminiszter hazánkba, a magyarokat fenyegetve - írta a Magyar Nemzet

 Mint ismert, válaszul a Barátság olajvezeték elleni legutóbbi ukrán csapásra a magyar kormány úgy döntött, hogy megtiltja a felelős katonai egység parancsnokának a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe – jelentette be Szijjártó Péter. Az ukrán külügyminiszter szinte azonnal válaszolt a magyar külügyminiszternek, és fenyegetőzve úgy fogalmazott:

Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Hasonló válaszlépéseket fogunk tenni. 

Szijjártó Péter Szibiha fenyegetésére válaszolva azt írta közösségi oldalán:

Ez nem a mi háborúnk! Mi nem vagyunk felelősek érte, nem mi indítottuk el, és nem veszünk részt benne. Hagyják abba a provokálásunkat, ne veszélyeztessék az energiabiztonságunkat, és ne próbáljanak meg belerángatni minket az önök háborújába!

Az eredeti cikket ITT olvashatja el. 

 

