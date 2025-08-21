Orosz–ukrán-találkozó Budapesten? Szijjártó Péter válaszolt a kérdésre (videó)

„De aki ezt a jelenetet láthatta, ahogy a Szent Korona kereszté alakul és szinte úgy érezted, hogy ott van előtted, meg tudod fogni néhány méterrel, az soha nem felejti ezt a pillanatot, és azt hiszem, hogy ez a tegnapi nap is méltóképpen mutatta meg, hogy itt egy ezeréves államisággal rendelkező keresztény nemzetről, keresztény országról van szó, amely joggal büszke magára, joggal büszke a létezésére, joggal büszke a teljesítményére és joggal reménykedő a jövőjét tekintve.

És szerintem ez a tegnapi nap is zárójelbe tett és hogy is mondjam, jelentéktelenné minősített minden olyan kisstílű, a magyarok önbizalmát megtépázni akaró, merjünk kicsik lenni és szégyenkezzünk típusú hozzáállást propagáló mozgalmat vagy erőfeszítést, amiket itt azért az elmúlt napokban vagy hetekben láthattunk

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott, hogy ma az Európai Unióban nem tudni, hogy van-e egy olyan ország, ahol 10 évvel a tömeges illegális bevándorlás korszakának kezdete után még egy állami hivatalos ünnepségen egy keresztény jelképet mernek megjeleníteni, mert ez a liberális gondolkodás szerint sérti, sértheti a bevándorlóknak az önérzetét.

Kérdésként felvetődött, hogy mi történne, ha zöld jelzést adnánk a migrációnak?

Hát az, ami Nyugat-Európában történik. A nagyvárosokban élhetetlenné tenné a hétköznapokat

– hangzott el.

Szijjártó kiemelte: „Magyarországon tegnap nemzeti ünnep volt, és nem láttam lángoló autókat, ha szilveszter van, ha tüntetni kell valami ellen, vagy tüntetni kell valamiért, akkor a nyugat-európai nagyvárosokban minden este így végződik. Ezek a jelenetek kísérteties hasonlóságot mutatnak azokkal a jelenetekkel, amelyek tíz éve itt nagyon közel álltak hozzánk, sőt a határunkon szembesültünk”.

Emlékezzünk rá, amikor felhúztuk a kerítést, hogy megállítsuk az illegális bevándorlást és magukat az illegális bevándorlókat, akkor egy elképesztő heves, agresszív támadást indított, illegális bevándorlók egy elég jelentős nagyságú csoportja, a határunk, a határvédelmünk és a határokat védőkkel szemben. Talán emlékezünk erre. Ugyanilyen jelenetek voltak

– mondta.

A tárcavezető hangsúlyozta:

És emlékezzünk rá, itt boltokat fosztogatnak, a mi esetünkben meg keresztülmentek a veteményeseken, a mezőgazdasági termőterületeken, elfoglalták a pályaudvart, itt követelték, hogy ingyenesen kapjanak mindent, és ingyenesen vigyük őket Németországba. Ugyanez, és mi 10 éve szóltunk. Hogy mi látjuk, mi zajlik a déli határunkon, és ha ezt beengedjük Európába, akkor az lesz, amit a videón láthatunk. Párhuzamos társadalmak Nyugat-Európában.

Egy rendkívül hangos kisebbség elnyomja, terrorizálja, frusztrálja az évszázadok óta ott élő közösségek mai képviselőit. Szóval ez zajlik ma Nyugat-Európában. Az illegális bevándorlás egy elképesztő terrorkockázatot és egy elképesztő társadalmi kockázatot jelent. És ennek Nyugat-Európában kis túlzással naponta vagy esténként megvannak a lenyomatai. Tehát az, hogy Nyugat-Európában no-go zónák legyenek a nagyvárosokban, az mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. És én emlékszem, amikor először beszéltem erről, talán 2015-ben vagy 2016-ban az ENSZ közgyűlés idején valamelyik amerikai médiumnak, akkor utána itthon, Magyarországon támadtak meg a baloldali médiumok képviselői, hogy én milyen hülyeségeket beszélek, hát hogy lennének ma a nyugat-európai meg amerikai nagyvárosokban no-go zónák?

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Közölte: Budapesten egyetlen egy vallási és vallási jellegű épület mellett sincsen szükség arra, hogy állig felfegyverzett kommandósok legyenek jelen nagy számban azért, hogy az emberek biztonságát garantálják.

