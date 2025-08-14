Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat (élő)

Az Európai Unió politikai vezetőinek súlyos felelőssége van abban, hogy 3,5 után sincsen béke Európában, az európai politikai vezetőknek súlyos felelőssége van abban, hogy százezrek, milliók haltak meg Európa szívében, hogy tízmilliók kellett, hogy elhagyják az otthonaikat. Az Európai Unió vezetőinek súlyos felelősségük van abban, hogy ma Európa sem gazdaságilag, sem politikailag, sem biztonság szempontjából nem sorolható a világpolitikai tényezők közé – szögezte le.

Alaszkában lesznek azok a vezetők, akik megoldhatják a helyzetet

Alaszkában lesz egy csúcstalálkozó. Ezen ott fog ülni az a két vezető, aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy megoldja ezt a helyzetet. Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke jelenleg az a két vezető, aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy megoldja ezt a helyzetet. Az európai politikai vezetők nem tudják megoldani ezt a helyzetet, mert aki 3,5 éven keresztül nem tud megoldani valamit és ragaszkodik ahhoz, hogy ugyanúgy csinálja, az nem fogja tudni megoldani azt a problémát – mutatott rá Szijjártó Péter.

Közölte: A legjobban mutatja ezt a képtelenséget, hogy ne a latin szót használjam, mert félreértjük, az a legutóbbi külügyminiszteri tanácsülésen tett felszólalás Európa egyik vezető országának külügyminisztere részéről, aki azt mondta, hogy eddig elfogadtunk 17 szankciós csomagot, de lássuk be, ezek nem voltak hatékonyak, és már kezdtem örülni, ezért fogadjuk el az újabbat is. Tehát ez mutatja azt, hogy ha az ember 17-szer kudarcot vall valamivel, akkor próbálja meg 18-szor is. Ez nem tudom, hogy hol működik, de az biztos, hogy itt ebben a kérdésben nem. Szóval Alaszkában lesz egy csúcstalálkozó. A tárcavezető úgy fogalmazott:

Na most ennek a csúcstalálkozónak leegyszerűsítve kétfajta kimenetele lehet siker, vagy nem siker. És ez azért meghatározó a világ jövője szempontjából, mert itt ez a találkozó, annak a kimenetele előrevetítheti azt, hogy a világnak milyen mértékben kell egy esetleges harmadik világháború árnyékában élnie a következő években.

A miniszter szerinte többfajta sikerforgatókönyv is van, én azt gondolom, hogy siker az, hogyha olyan kimenetele lesz ennek a találkozónak, ami a harmadik világháború esélyét csökkenti. Mert jelenleg a harmadik világháború esélye sajnos jelen van. Önmagában ezért is jó hír ez a találkozó, mert mindaddig, amíg a legnagyobb hatalmak vezetői képesek egymással személyesen beszélni, addig az esetleges III. világháború esélye mindig kisebb ahhoz képest, mint amikor ők nem beszélnek. Ezért volt rendkívül felelőtlen és veszélyes az, hogy az előző demokrata amerikai elnök nem volt hajlandó beszélni az orosz elnökkel, és ezért nagyon veszélyes, káros önsorsrontó az, hogy az európai vezetők sem hajlandók beszélni Oroszország vezetőivel. Rámutatott:

Gondolhatunk bármit a háborúról, az orosz viszonyokról, magáról az orosz elnökről, de egy dologban biztosak lehetünk Európa jövőbeni biztonságos működéséhez az Oroszországgal való partnerség elengedhetetlen. És nem politikai okokból elengedhetetlen, hanem földrajzi okokból elengedhetetlen Oroszország itt van Európában a világ legnagyobb országa, egy nukleáris szuperhatalom, komolyan gondolja-e bárki, hogy lehet európai biztonságról beszélni a jövőben, Oroszország kirekesztésével, nem lehet. És aki nem képes ezt felfogni, az sajnos veszélyt jelent a jövő európai biztonságára.

A nemzetközi politikában a szereplőket két részre lehet osztani abból a szempontból, hogy miben érdekeltek. A sikerben vagy abban, hogy ne legyen sikeres ez a találkozó. Nyilvánvalóan a sikerben érdekeltek azok, akik ott ülnek a tárgyalóasztalnál. Formál logikailag szerintem nagyon ritka az, hogy az ember úgy megy el egy tárgyalásra, hogy abban érdekelt, hogy ott ne legyen siker – mondta. Hozzátette: Tehát én azt gondolom, hogy ezen talán nem is érdemes hosszasan lamentálni, de kik lehetnek azok, akik nem érdekeltek ebben a sikerben?

Szerintem például ellenérdekelt a sikerben az, aki azt látja, hogy itt egy sikeres kimenetel rávilágít arra, hogy ő maga egy rossz stratégiát folytatott az elmúlt időszakban. Szerintem ellenérdekeltek azok, akiknek kellemetlen kérdésekkel kellene szembesülniük egy esetleges siker miatt például, hogy miért nem engedték 3,5 éve azt, hogy az oroszok és az ukránok megállapodjanak, kössenek egy olyan megállapodást, ami Ukrajna számára szerintem definíciószerűen jobb lett volna, mint a most megkötendő megállapodások közül az ukránok számára a legjobb. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert 3,5 esztendő alatt nem az ukránok foglalták el Oroszország egy részét, hanem az oroszok Ukrajna egy részét.

Kiemelte: Meghalt egy csomó ember, Ukrajna egy része romokban van, 10 millió számra, vagy sok millió számra kellett, hogy ukránok elhagyják a saját otthonaikat. Így egy ország jövőjéről beszélni nagyon nehéz. 3 és fél évvel ezelőtt, ha köttetett volna egy megállapodás, az Ukrajna számára sokkal jobb lett volna, mert egyrészt meg lehetett volna úszni három és fél év háborút, másrészt pedig meg lehetett volna előzni egy csomó ember halálát és elvándorlását. És szerintem ellenérdekeltek a sikerben azok is, akik egy háborús helyzet fenntartásában a brüsszeli birodalomépítés további lehetőségét látják.

Mert amíg háború van, és amíg el lehet azt adni, hogy a fegyverszállítások olyannyira fontosak, hogy annál nincsen fontosabb. És ezért aztán, mivel ezt finanszírozni kell, hát valahonnan pénz kell, az európai gazdaságból ez most nem áll elő, ezért hitelt kell felvenni. Ha hitelt veszünk fel, vegyük fel közösen, ez egy következő lépés a brüsszeli birodalomépítés fázisaiban. És nyilvánvalóan a brüsszeli bürokraták miben érdekeltek, hogy legyen munkahelyük a jövőben is, ahhoz Brüsszelre egyre szélesedő, egyre nagyobb hatalommal, egyre több funkcióval rendelkező Brüsszelre van szükség, mert különben miért akarna az Európai Bizottság még több ezer álláshelyet a bürokratáknak az Európai Bizottságnál, tehát most tízezren dolgoznak, gondoljanak bele arra, hogy vannak ott állásban, inkább úgy mondom, az Európai Bizottságnál, tehát nyilvánvalóan ők is a háború folytatásában a birodalomépítés újabb lehetőségét és a saját hatáskörük kiterjesztésének a lehetőségét látják, tehát ebből fakadóan én azt gondolom, hogy ők is a siker ellenérdekeltjei

– nyomatékosította a tárcavezető.