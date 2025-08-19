47 perce
Szijjártó Péter: helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken
„Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy
az elmúlt percekben helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően.
A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek
– írta a tárcavezető.
Szijjártó Péter: Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket
„Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!”
– tette hozzá.