Online-botrány

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter pártjának egyik szimpatizánsa

A botrányos kijelentést a több tízezres tagságú csoportban tette közzé a párt egyik elkötelezett támogatója. A férfi a zsidó holokauszttal viccelődött a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportban.

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter pártjának egyik szimpatizánsa

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

„Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak” – idézte a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportban közzétett botrányos bejegyzést a Magyar Nemzet. 

A cikk szerint a kommentet jegyző férfi a jelvénye szerint lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban.

A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatóak. K. Csaba emellett – saját fényképei szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette

– számolt be a lap, amely az ügyben kérdésekkel fordult a Tisza Párt sajtóosztályához.

Magyar Péter pártjának válaszát és a teljes cikket, benne a botrányos posztról készült fotóval – ide kattintva tudja elolvasni. 

 

