augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háromoldalú tárgyalás

55 perce

Trump egy tárgyalóasztalhoz ültetné Putyint és Zelenszkijt

Címkék#Donald Trump#találkozó#terv#Putyin#Zelenszkij

A Magyar Nemezt arról ír, hogy az amerikai elnök háromoldalú találkozót szervez. Donald Trump terve, hogy egy tárgyalóasztalhoz ültesse Vlagyimir Putyint és Volodimir Zelenszkijt.

MW
Trump egy tárgyalóasztalhoz ültetné Putyint és Zelenszkijt

onald Trump amerikai elnök a Vlagyimir Putyin orosz államfővel az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Forrás: MTI/EPA/Szputnyik

Fotó: Gavriil Grigorov

Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott beszélgetés során jelentette be, hogy háromoldalú találkozót szervez.  Donald Trump a tervek szerint hétfőn találkozik majd az ukrán elnökkel Washingtonban, ott feltehetőleg megbeszélik a felek a részleteket – írja az Axiosra hivatkozva a Magyar Nemzet.  

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem kötelezte el magát egy ilyen találkozóra

 – áll a cikkben, amely arra is kitér, hogy Putyin milyen kéréseket fogalmazott meg az Egyesült Államoknak és Ukrajnának. 

A részlekekért kattinson!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu