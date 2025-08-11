augusztus 11., hétfő

„Felszabadítása napja”

Trump a közbiztonság helyreállításának érdekben a Nemzeti Gárda egységeit vezényli Washingtonba

Címkék#Trump#Nemzeti Gárda#Washington

Donald Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben − az amerikai elnök ezt hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be.

MW
Trump a közbiztonság helyreállításának érdekben a Nemzeti Gárda egységeit vezényli Washingtonba

Donald Trump amerikai elnök (k) sajtóértekezletet tart Pam Bondi igazságügyi miniszter (j) és Pete Hegseth védelmi miniszter társaságában 2025. augusztus 11-én

Forrás: MTI/EPA pool

Fotó: Will Oliver

Trump a Fehér Házban tartott eseményen elnöki jogkörére hivatkozva jelentette be az irányítás átvételét a főváros rendőrsége (Metropolitan Police Department) fölött, és a Nemzeti Gárda mozgósítását, amit a közbiztonság romlásával indokolt. Az elnök egyben bejelentette, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet. Az intézkedések között említette az óvadéki szabályok szigorítását. Az elnök Washington D.C. „felszabadítása napjaként” jellemezte lépését.

TRUMP, Donald
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én
Fotó: Yuri Gripas / Forrás: MTI/EPA/BACAPRESS.COM pool

Hivatalos statisztikákra hivatkozva kijelentette, hogy 

az elmúlt években az autólopások száma megduplázódott, míg az erőszakos autórablásoké háromszorosára növekedett, miközben az emberölések száma két és fél évtizedes csúcsot ért el, a várost pedig „erőszakos bűnbandák vették át”.

Pete Hegseth elmondta, hogy a washingtoni Nemzeti Gárda egységei a következő egy hétben megjelennek a főváros utcáin, és együttműködnek majd más rendfenntartó szervezetekkel.

Muriel Bowser, Washinton D.C. demokrata polgármestere a hétvégén az MSNBC televízió adásában vitatta a bűnözés mértékének növekedését, ugyanakkor elismerte, hogy sokkal több rendőrre lenne szüksége a városnak.

Azt is elismerte, hogy az elmúlt években tapasztaltak közbiztonsági problémákat. 

Az igaz, hogy szörnyen megugrott a bűnözés 2023-ben, de ma nem 2023, hanem 2025 van

− fogalmazott, és azt mondta, hogy az erőszakos bűncselekmények száma mostanra 30 éves mélypontra süllyedt.

Washington rendőrségének bűnelkövetési statisztikái szerint az emberölések száma 2023-ban több évtizede nem látott mértéket ért el, abban az évben 274 ember vált gyilkosság áldozatává. 2024-ben ez a szám 187-re mérséklődött. A kimutatások szerint az erőszakos autórablások száma továbbra is magas, de jóval alacsonyabb a 2023-as csúcsnál, miközben az elkövetők több mint fele bíróság elé nem állítható kiskorú.

Az átfogó statisztika szerint 2024-ben mintegy 15 százalékkal mérséklődött a bűnözés 2023-hoz képest az Egyesült Államok fővárosában.

