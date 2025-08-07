Trump szerint jók a kilátások egy orosz–ukrán csúcstalálkozóra

Donald Trump megerősítette, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja a Magyar Nemzet.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) Steve Witkoffot, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottját fogadja a moszkvai Kremlben 2025. augusztus 6-án

Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy „az út továbbra is hosszú”.