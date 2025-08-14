Trump szerint Putyin nyitott a megállapodásra az ukrajnai rendezésről

Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a pénteki anchorage-i találkozót elsősorban egy második találkozó előkészítésének tartja, amelyen már valószínűleg területi kérdésekről is szó lesz.

A második találkozó lesz nagyon-nagyon fontos, mert azon lesz megállapodás. Nem akarom használni az osztozkodás szót, másfelől ez nem is olyan rossz ide, ugye? Lesz cserebere a határok és a területek körül. Olyan ez mint egy sakkjátszma

− fogalmazott.

Trump beszélt arról is, hogy három helyszínt tart szem előtt egy következő találkozóra Putyinnal és Zelenszkijjel, bár a második találkozó nem garantált szerinte. Az volna a legegyszerűbb, ha maradnának Alaszkában, és oda utazna az ukrán elnök is egy háromoldalú csúcstalálkozóra − tette hozzá.

Hangsúlyozta hogy mindenképpen Putyin és Zelenszkij dolga lesz megállapodni.

Én nem folyok bele ebbe, hagyom, hogy ők tárgyaljanak

− mondta.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatóján arról beszélt: az elnök azzal a reménnyel indul a tárgyalásra, hogy sikerül megállítani a háborút Ukrajnában, de egy átfogó rendezés hosszabb időt vesz majd igénybe.

Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy a béke érdekében hosszasan kell tárgyalni a biztonsági garanciákról, a területi vitákról és igényekről

− mondta. Minél tovább tart a háború, annál nehezebb lesz megállítani − szögezte le.

Meglátjuk, mit lehet elérni. Reménykedünk. Békét akarunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében, de végül Ukrajnán és Oroszországon múlik, hogy megállapodnak-e

− fűzte hozzá az amerikai diplomácia vezetője.