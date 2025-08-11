Vízvezeték-szerelők vezetnek le szüléseket? – újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs (videó)

Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebook-ra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs. Több felület van. Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell – mondta Orbán Balázs a Harcosok órája élő adásában a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

A beszélgetés videóját itt tudja megtekinteni:

Magyar Péter azt írta tegnap, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre, a Telex erről később azt írta, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokoljukat látták el. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péterék a kórházat használják fel politikai csatározásokra. A kórházi dolgozók ehhez nincsenek hozzászokva.

Magyar Péterék elbukták a szakpolitikai vitákat, maradt a hergelés

Orbán Balázs úgy látja, hogy ez a Tisza Párt beszorulásának kórképe. Nekik ugyanis az volt a céljuk, hogy az egészségügy kapcsán bemutassák a hibákat, és felvázolják, hogy ők jobban tudják ezeket kezelni. Ehhez képest ma ott tartunk, hogy a párt képviselői megfutamodnak a viták elől, mert nincs versenyképes mondásuk többek között az egészségügy vitájáról.

Így lejönnek ezekről a szakpolitikai programokról, és csak egy dolog marad: a hergelés.

Orbán Viktor és Török Gábor fagyizásáról is megkérdezték, ugyanis a közösségi médiában megosztott felvételek alatt nekiestek Török Gábornak, megkérdőjelezve a hitelességét.

Egy kommentelő felvetette, hogy mi lett volna, ha azt csinálta volna, mint korábban Magyar Péter (elsősorban tapsolt volna neki Tusványoson). Orbán Balázs felidézte: Magyar Péter korábban ugyanilyen szent meggyőződéssel, mint amellyel most szidja a kormányt, dicsérte azt, mondván: soha nem volt ilyen jó magyar fiatalnak lenni, mint ma.

Németh Balázs műsorvezető felidézte, hogy valaki bérgyilkost akart fogadni a kormányfő meggyilkolására.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egy bizonyos határt senkinek sem szabad átlépni, a közéleti diskurzusban sem. Legyen szó akár előadókról, akár politikusokról.