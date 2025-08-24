1 órája
Zelenszkij burkoltan megzsarolta hazánkat
Az ukrán elnök szerint akkor nem fogják támadni a Barátság kőolajvezetéket, ha Magyarország álláspontja megváltozik Ukrajna EU-csatlakozását illetően.
Forrás: MTI/EPA-ANSA
Fotó: Angelo Carconi
Mosolyogva, humorista múltját meg nem tagadva, államfői szerepéből kissé kilépve zsarolta meg burkoltan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazánkat a Barátság kőolajvezeték további sorsával kapcsolatban - írta a Magyar Nemzet.
Az ukrán elnököt azután kérdezte a sajtó, miután véget ért az ukrán függetlenség napi hivatalos állami ünnepség, a kijevi Szófia székesegyház előtt. A Strana hírportál tudósítása szerint, Zelenszkijtől azt kérdezték a jelenlévő újságírók, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket. Magyarán képes-e Kijev ezzel a módszerrel zsarolni Magyarországot.
Zelenszkij válaszát, jól láthatóan, kétértelmű utalással fogalmazta meg:
Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a „Barátságnak” a léte Magyarország álláspontjától függ.
Magyarán: a Barátság kőolajvezetéket csak akkor nem fogja Ukrajna tovább lőni, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba.
