Irány a front?!
1 órája
Menczer Tamás: mindenki készülhet, ha nem Orbán Viktor vezeti az országot (videó)
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra figyelmeztetett, mi lenne a következménye annak, ha nem Orbán Viktor vezetné Magyarországot.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Bús Csaba
„Zelenszkij már a 18 éveseket is elvinné a frontra, a golyók elé. Ez az új ukrán szándék” – jelezte a közösségi oldalára feltöltött hétfő délelőtti videójában Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra figyelmeztetett, hogy „amíg Fidesz van, és amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, itt ilyen nem történhet”. A politikus hozzátette: ha nem Orbán Viktor vezeti az országot, akkor készülhet mindenki.
2025.08.09. 18:11
