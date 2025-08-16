Zelenszkij „már jóval szerényebb és együttműködőbb” a kutató szerint (videó)

A Magyar Külügyi Intézet kutatója a szerint Zelenszkij a Donald Trumppal folytatott beszélgetése után már jóval visszafogottabban fogalmazott, őszintének tűnt a béke ügyét tekintve.

Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án

Fotó: Jim Lo Scalzo / Forrás: MTI/EPA pool

Zelenszkij valószínűleg valóban békét szeretne, de Kijev, Moszkva és Washington teljesen mást ért a béke alatt. Ha Kijev mereven ragaszkodik a korábbi, szigorú feltételekhez, könnyen előfordulhat, hogy elveszíti az amerikai támogatást, vagy sokkal nehezebb kapcsolatot alakít ki Washingtonnal

– mondta Seremet Sándor.

Zelenszkij korábban azzal a lendülettel érkezett, mintha ő lenne a Nyugat megmentője. Most már jóval szerényebb és együttműködőbb. Megtanulta, hogy a legfőbb támogatókkal szemben nem érdemes arrogáns magatartást mutatni

– fejtette ki a Rapid Extra műsorban a kutató.