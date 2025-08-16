2 órája
Zelenszkij Washingtonba utazik Trump meghívására
Az ukrán elnök maga számolt be arról, hogy Donald Trump meghívására az Egyesült Államok fővárosába, Washingtonba utazik.
Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án
Forrás: MTI/EPA pool
Fotó: Jim Lo Scalzo
Zelenszkij arról számolt be, hogy hétfőn Washingtonba utazik, ahol tárgyalni fog az amerikai elnökkel. Elmondása szerint ezt megelőzően egy részletes és hosszú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal.
A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében – adta hírül a Magyar Nemzet.
Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.
– emelte ki Zelenszkij.
Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozó megrengette a világot
Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.
Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért.
– írta közösségi oldalán az ukrán elnök.
Trump megerősítette: fogadja Zelenszkijt
Az amerikai elnök szombaton a Truth Social közösségi oldalon megerősítette, hogy hétfőn fogadja Zelenszkijt, közölte az MTI. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy „ha minden rendben megy”, akkor Putyinnal is újabb találkozót egyeztet majd. Az elnök a csúcstalálkozóról azt írta, hogy az orosz elnökkel megállapították, hogy a békéhez vezető leggyorsabb út nem a tűzszünet, hanem az, ha egyből békemegállapodás születik.
Zelenszkij „már jóval szerényebb és együttműködőbb” a kutató szerint (videó)
A Kreml az ukrán elnök washingtoni útjáról tett bejelentés után közölte:
az alaszkai tárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem került szóba egy Ukrajna részvételével tartandó, háromoldalú találkozó.