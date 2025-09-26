szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajban Soros

1 órája

Hadjáratot indít a „baloldali terrorizmus” ellen Trump

Címkék#Donald Trump#antifa#Soros György#Orbán Viktor#baloldal

Az amerikai elnök szerint „ideje fellépni a háttérben álló finanszírozók ellen”.

MW
Hadjáratot indít a „baloldali terrorizmus” ellen Trump

Donald Trump amerikai elnök

Forrás: MTI/EPA pool

Fotó: Neil Hall

Donald Trump bejelentette, hogy kormányzata kampányt indít a „baloldali terrorizmust” finanszírozó körök felszámolására – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint

nyíltan megnevezték a Demokrata Párt két legjelentősebb adományozóját, Soros Györgyöt és Reid Hoffmant.

Az amerikai elnök utasítása értelmében egy munkacsoport áll az élére az akciónak, amely több kormányzati szervet is bevon, köztük a pénzügyminisztériumot. Céljuk „azon pénzügyi hálózatok feltárása és felszámolása, amelyek belső terrorizmust és politikai erőszakot finanszíroznak”.

A baloldali terrorizmus kapcsán péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök is példaként említette meg az Antifa ügyét:

Akit nem védenek a mentelmi jog kiadásával, azt meg is büntették

– fogalmazott Orbán Viktor.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu