Győzött a Fidesz–KDNP Józsefvárosban

Újabb kínos baki a Soros-blogon, Ruszin-Szendi fegyverhordása után ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelméről hazudtak. Szintet lépett a politikai aktivizmus a liberális médiában - írta a Magyar Nemzet.

Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót.

A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.

A 444 azonban nem törődött a hivatalos eredménnyel, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet.

Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.

Ehhez képest a hivatalos végeredmény a Választás.hu-n így néz ki.

A héten nem ez az első kínos hazugság a Soros-blogon. Kedden ugyanis „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” címmel írtak cikket a Tisza Párt alelnökének fegyverbotránya kapcsán.

Időközben azonban maga a pártelnök, Magyar Péter vallotta be, hogy szövetségese fegyverrel tartott fórumot.

