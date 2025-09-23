11 perce
Pócs János: Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs (videó)
Pócs János országgyűlési képviselő és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója voltak a Harcosok órája vendégei kedden.
Pócs János országgyűlési képviselő
Forrás: YouTube/Képernyőfotó
Már az is előrelépés, hogy nem tagadják le, hogy van Tisza-adó – véleményezte Pócs János a Tisza Párt legújabb adóbotrányát a Harcosok órája műsorban – számolt be róla a Magyar Nemzet. A kormánypárti országgyűlési képviselő szerint bármilyen adócsomagot is akarnak Magyar Péterék, annyi bizonyos, ők emelnek, a kormány pedig folyamatosan csökkenti az adót.
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányára reagálva Pócs felidézte, Magyar Péter a köztudatba azzal került be, hogy azt üvöltötte: „ne féljetek”.
– Hát ki fél itt? Ők félnek, ők járnak testőrökkel, és Ruszin-Szendi sem a VIII. kerületben sétálva ment fegyverrel, hanem a saját lakossági fórumán, ahova egyébként regisztrálva lehet bemenni, de ő tettre készen, csőre töltött fegyverrel volt ott
– mutatott rá.
Garázdaság miatt indulhat nyomozás Ruszin-Szendi Romulusz ellen
Azzal kapcsolatban, hogy vajon meddig és miért tart ki Magyar Péter Ruszin-Szendi mellett, Pócs János szerint nem véletlen, hogy ragaszkodik hozzá. – Sokat gondolkodtam, miért tarja még maga mellett? Aztán eszembe jutott Ruszin-Szendi első nyilvános szereplése, amikor azt mondta, hogy „a külföldi országokkal megvannak a telefonszámok, megvannak a kapcsolatok és bármikor újra tudom éleszteni” – mondta, majd azzal folytatta:
egészen biztos, hogy Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs, aki bármikor, bármilyen aljasságra képes.
– Ő a kapcsolattartó. Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy az ukrán politika mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meg tudja buktatni a magyar kormányt – hívta fel a figyelmet.
Rossz választás: régen kakaskukorékolásra, most már a müezzin énekére ébrednek
Elég egyetlen rossz választás és mi is bevándorlóország leszünk
A műsor második felében Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával beszélgetett Németh Balázs, a hétfő esti, Keleti pályaudvarnál megtartott akciójukról, ahol az épület homlokzatára mecseteket vetítettek ki a röszkei csata évfordulója alkalmából.
– Az a helyzet, hogy a 2015-ös sajnálatos, röszkei csata eseményei óta először a klímahisztéria, majd a Covid, utána pedig az ukrán háború miatt a migrációs probléma zajait elnyomták. Már-már úgy érezheti a magyar állampolgár, hogy nincs is ilyen probléma, a válságot Magyarország megoldotta, van jogi és fizikai határzár, nincs itt semmi látnivaló. De ez nem így van – közölte a főigazgató, kiemelve,
az, hogy most biztonság van, és zéró politikát folytat a kormány, az egyáltalán nem természetes.
– Erre hívja fel a figyelmet az Alapjogokért Központ kampánya is, mert elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Elég Nyugat-Európára tekinteni, Londonra, Párizsra vagy Brüsszelre, ahol a no-go zónákban történő terrortámadások, csak az ismert nagy terrortámadások, ezer fölött vannak az elmúlt nyolc évben – mondta.
Ha kíváncsi, mit mondott még Pócs János és Szánthó Miklós a keddi a Harcosok órájában, kattintson.