Gyász

1 órája

A köztársasági elnök és a miniszterelnök is búcsúzott Kásler Miklóstól

Életének 76. évében szeptember 5-én, pénteken meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, volt miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán búcsúzott a professzortól.

Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár 75 évet élt

Forrás: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben búcsúzott a 75 évesen pénteken elhunyt Kásler Miklóstól. 

A gyógyítás volt mindene. Akinek tudott, segített, akit lehetett, meggyógyított. Saját küzdelmében azonban végül alulmaradt. Nyugodj békében, Professzor Úr!

– írta a kormányfő.

Sulyok Tamás köztársasági elnök szintén a közösségi oldalán búcsúzott. 

Isten nyugosztalja, Professzor Úr!

– írta. 

A súlyos betegség után, 75 éves korában elhunyt Kásler Miklóst a Belügyminisztérium a saját halottjának tekinti, temetéséről később gondoskodnak. 

