Kiemelkedő nézettség: több mint félmillióan követték vasárnap a Hír TV-t

Vasárnap a Kötcse 2025 című műsor és a miniszterelnök beszéde több mint félmillió nézőt vonzott. Ebben az időszakban a Hír TV a felnőtt lakosság körében a második legnézettebb csatorna volt, míg a teljes napot tekintve a legnézettebb hírcsatornának bizonyult.