szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nevetséges

1 órája

Magyar Péter újabb ordas hazugsággal rukkolt elő (videó)

Címkék#lökdösődés#Ruszin-Szendi Romulusz#újságíró#hazugság#Deák Dániel#Magyar Péter

A Tisza Párt vezérének újabb hamis állítására Deák Dániel hívta fel a figyelmet. Magyar Péter ezúttal Ruszin-Szendi Romulsz lökdösődéséről hazudott.

MW
Magyar Péter újabb ordas hazugsággal rukkolt elő (videó)

Magyar Péter ismét hatalmasat lódított

Forrás: AFP

Fotó: Ferenc ISZA

„Hogy lehet ekkorát hazudni?” – tette fel a kérdést Deák Dániel, aki a Facebook-oldalán posztolta azt a videót, amiben 

Magyar Péter megmagyarázza, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem is lökdöste a Mandiner újságíróját. 

magyar péter
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter hű csatlósa a munkáját végző újságírót lökdösött Kötcsén 
Forrás: Magyar Nemzet/Hír TV

A Deák által posztolt interjúrészletben 

Magyar Péter arról beszél, hogy a sajtó által vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól hogy ne tegye, majd odébb tolja. 

Ezt követően egymást megölelik a Tisza Párt elnöke szerint. Az eredeti felvételen ebbő semmi nem látható, csak az, hogy a bukott vezérkari főnök lökdösődik. 

A Magyar Nemzet arra is felhívja a figyelmet, hogy az eset kapcsán az RTL is megkérdezte Magyar Pétert – a cikket itt olvashatja el. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu