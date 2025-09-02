30 perce
Kudarcot vallott Magyar Péter előfizetéses rendszerváltása
A válság jelét mutatja az is, hogy a Tisza Párt elnökének az aktuális országjárásán rendre csak lézengenek az emberek.
Magyar Péter
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
Csúnyán leszerepelt a nyár során Magyar Péter, az online és az offline térben is egyre kevesebben kíváncsiak rá. A Magyar Nemzet többször is foglalkozott már a Tisza Párt rendszerváltó tagságával, ami az utóbbi hónapokban látványosan földbe állt. Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez eleinte folyamatosan csatlakoztak az elkötelezett hívek.
Egy évvel a rendszerváltó tagság indulása után viszont még mindig harmincezer alatt volt azoknak a száma, akik előfizettek a programra.
A nyár folyamán pedig legfeljebb ezren csatlakozhattak, ugyanis a rendszerváltó tagok száma cikkünk készítésekor 30 828 fő volt. Összehasonlításképpen, az Orbán Viktor által meghirdetett digitális polgári kör mozgalomnak egyetlen hónap alatt több mint hatvanezer tagja lett.
Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának az elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának a csökkenése. Ez rámutat arra, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből.
Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat.
A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.
Idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.
Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.
