Tökéletes beismerés

Magyar Péter maga mondja el: Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó (videó)

Magyar Péter maga mondta el egy interjúban, hogy a Tisza-alelnök Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó. Az ellenzéki formáció elnöke ezzel beismerte, hogy brutális adóemelésre készülnek, be akarják vezetni a Tisza-adót – hívta fel a videóra a figyelmet a közösségi oldalán Menczer Tamás.

Magyar Péter 2025 májusában Budapesten

Forrás: Isza Ferenc

Fotó: AFP

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója posztjában megjegyzi, hogy ilyen egy tökéletes beismerés, azaz nem a Fidesz találta ki, és nem a mesterséges intelligencia készítette, sőt még csak megvágva sincs a felvétel:

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.  

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét az etyeki fórumon elfogta az őszinteségi roham

Itt pártja adónövelésre vonatkozó tervei kapcsán előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, így például a Tisza-adó tervezetéről sem, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

 

