Tisza-adó

1 órája

Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le a szakértője

Magyar Péterék szavazásán még a gyógyszerek és az egészséges élelmiszerek áfájának radikális csökkentését ígérték, ám a Tisza Párt gazdasági programírója, Dálnoki Áron az etyeki fórumon már felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentést.

Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le a szakértője

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen? Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen?” – ez a két kérdés szerepelt Magyar Péterék Nemzet hangja nevű szavazásán, amelyen állítólag 1,1 millióan mondták el véleményüket - írta a Magyar Nemzet.

Előbbire a Tisza szimpatizánsainak 92,52 százaléka voksolt igennel, míg utóbbira 98,38 százalékuk.

Magyar Péter szakértője lerántotta a leplet a cselről 

Most Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port felvert etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt

a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját, és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

Dálnoki ezzel ellentétes kijelentését itt nézheti vissza:

