Tisza Párt

1 órája

Kifulladóban Magyar Péter politikája

Címkék#módszer#Orbán Viktor#Jakab Péter#Magyar Péter

A Magyar Nemzet cikke szerint a politikus ötlethiányát jelzi, hogy korábbi Jobbik- és Fidesz-mintákat másol, miközben saját stratégiát képtelen felmutatni.

MW

Jakab Péter módszerét lopja Magyar Péter, aki a miskolci fórumán Orbán Viktor formájú papírbábot vitt magával a színpadra, hogy látszólagos vitapartnerként szerepeltesse. Hasonlót művelt korábban Jakab Péter is – írja a Magyar Nemzet.

MAGYAR Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én
Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A lap cikke szerint

Magyar Péterék önálló gondolatok, tervek hiányában más pártok kommunikációs stratégiájából próbálnak összerakni egy sajátot.

Erre utalhat az is, hogy Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. Az elmúlt hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez Budapestre.

Ami történik, az alapvetően arról árulkodik, hogy a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. A Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól

– mondta a Magyar Nemzetnek minderről Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

 

 

 

