2 órája
Menczer Tamás belengetett egy tízmilliós bírságot az influenszereknek
Közösségi oldalán üzent az „illetékeseknek” a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
Most jön az elszámolás, a megtorlás, és most mindenkinek felelősséget kell vállalnia – mondta közösségi oldalára feltett videójában Menczer Tamás.
Hozzátette:
„Meglátod, hogy ezt nagyon komolyan is gondoljuk.
Látok ilyen TikTok-videókat, fiatal hölgyek és urak mondják ugyanezeket a pedofilvádakat.
Majd amikor fel lesz jelentve mind, és az első tízmilliós bírság megérkezik, akkor talán majd mindenkinek eszébe jut, hogy a nappalimban kényem és kedvem szerint nem ócsárolhatok, és nem sározhatok be embereket minden alap és minden bizonyíték nélkül”
– üzente a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.