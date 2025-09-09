szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Részletek

1 órája

Menczer Tamás elárulta, miért vergődnek a Tisza Pártnál

Címkék#Tisza Párt#Menczer Tamás#Magyar Péter

A kommunikációs igazgató szerint egyre kellemetlenebb a tiszás szakértői gárda.

MW
Menczer Tamás elárulta, miért vergődnek a Tisza Pártnál

A Tisza Párt csapata Kötcsén

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

– Ugye ott van Tarr „választás után mindent lehet” Zoltán, meg nem szabad elmondani mindent, mert akkor megbukunk. Ott van ez a Dálnoki ember, aki a saját szájával mondta el, hogy „egyetértek Magyar Péterrel, nem szabad itt a részletekkel foglalkozni, mert akkor szétszednek és szétkapnak minket” – idézte fel Menczer Tamás, hogy hányféle módon került kellemetlen helyzetbe a Tisza Párt az elmúlt időszakban.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója természetesen arról a dokumentumról sem feledkezett meg, amiből kiderül, mire készül valójában Magyar Péter, ha a Tisza kerül kormányra: 

 Bruttó 400 ezer fölött mindenkit megadóztatnak, kegyetlen módon. És hát emiatt vergődnek. Nem mondhatják, hogy bár mondják persze, hogy ezt a Fidesz találta ki, de mindenki látja, hogy nem így van.

– jegyezte meg a politikus.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu