1 órája

Németországban tisztább lehet a kép a migránsbűnözés mértékéről

Címkék#Németország#statisztika#állampolgárság#bűncselekmény#migránsbűnözés

Pontosítanak a bűnügyi statisztikákon egy német tartományban: a kettős állampolgársággal rendelkezők már nem csak németként lesznek feltüntetve a bűnelkövetők között. Tisztább kép rajzolódhat ki a migránsbűnözés mértékéről.

MW
Németországban tisztább lehet a kép a migránsbűnözés mértékéről

A Német Szövetségi Rendőrség (Bundespolizei) tisztjei migránsokat ellenőriznek Forst közelében, Kelet-Németországban, 2023. október 11-én, a lengyel határ közelében végzett járőrözés során

Forrás: AFP

Fotó: JENS SCHLUETER

Jelentős változás érkezik a bűnügyi jelentéstételbe Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában, miután a belügyminiszter elrendelte, hogy a több állampolgársággal is rendelkező bűnelkövetőknek mindkét állampolgárságát vegyék fel a bűnügyi statisztikákba. A migránsbűnözést így már nem bagatellizálhatják el többé – írja a V4NA.

Német rendőr figyeli egy autókat az osztrák határnál fekvő Walserbergben 2024. szeptember 16-án
Fotó: Szilágyi Anna / Forrás:  MTI/EPA

Németország-szerte a kettős állampolgárokat csak németként jelentik, a másik állampolgárságukat pedig nem hozzák nyilvánosságra. 

Ez azonban nagymértékben torzítja a bűnügyi jelentéstételi statisztikákat. Most Herbert Reul belügyminiszter, a kereszténydemokraták (CDU) képviselője az első belügyminiszter, aki ezeket a nemzetiségeket is belefoglaltja a statisztikákba.

„Ha nem rögzítjük az összes nemzetiséget, sötétben vagyunk. Ha látni akarjuk a valóságot, mérnünk kell” – mondta Reul.

„Csak így nevezhetjük a dolgokat nevén, és tehethetjük lehetővé rendőrségünk számára, hogy korai szakaszban azonosítsa a veszélyeket, és hatékonyan küzdjön a bűncselekmények ellen. A biztonság csak az átláthatósággal garantálható. Amikor több nemzetiséget rögzítünk, átláthatóságot teremtünk – ezáltal erősítve rendőrségünket a bűnözés elleni küzdelemben”

– tette hozzá.

A külföldi állampolgárok bevonása, akik történetesen német útlevéllel is rendelkeznek, várhatóan reálisabb és részletesebb képet ad arról, hogy kik követnek el bűncselekményeket – írja a RMX News hírportál nyomán a hírügynökség.

Tisztább képet kaphatunk a migránsbűnözés mértékéről

2023-ban az összes gyanúsított 35,6 százaléka nem német volt, ez az arány a lakosság 16,1 százalékát tette ki. Azonban a német állampolgárságú gyanúsítottak egyhatodát más állampolgársággal is nyilvántartották, ők összesen 49 825 bűncselekményt követtek el. Az új adatok azt mutatják, hogy a gyakori kettős állampolgárságok 

  • a német–török ​​(10 307), 
  • a német–lengyel (6652), 
  • a német–orosz (3484), 
  • a német–marokkói (3125) 
  • és a német–szír (2185).

Az észak-rajna-vesztfáliai belügyminisztérium azzal indokolja a döntést, hogy a több állampolgárság a rendőrség elől való szökés kockázatát hordozza magában. Ezenkívül egyes, több személyazonossággal rendelkező gyanúsítottak problémákat okoztak a rendőrségnek az adatgyűjtés és az azonosítás során.

Az adatok azonban tisztább képet adhatnak arról is, hogyan integrálódnak bizonyos csoportok. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy bizonyos külföldi állampolgárok jelentősen felülreprezentáltak a bűnügyi statisztikákban. Korábban a V4NA is beszámolt róla, hogy

Németországban 1000 németre 6 elítélt jut, 1000 külföldire pedig 21 elítélt.

Fontos megjegyezni, hogy Reul új törvénye nem változtatja meg a bűnügyi statisztikák szövetségi szintű jelentését. A szövetségi szabályok miatt Észak-Rajna-Vesztfália csak az egyik, a német állampolgárságú adatokat továbbítja a kettős állampolgárságú gyanúsítottak esetében, ha a bűncselekményt kettős német állampolgár követi el. Ezért Észak-Rajna-Vesztfália csak a saját, mindkét állampolgársággal rendelkező adatait adhatja ki, de ez nem befolyásolja a szövetségi adatokat.

Ha minden német tartomány jelentést tenne a kettős állampolgárok bűncselekményeiről, az potenciálisan több százezer, kettős állampolgárok által elkövetett bűncselekményt tárhatna fel országszerte, és drámaian megváltoztatná a nemzeti statisztikák megítélését. A külföldiek már most is az erőszakos és súlyos bűncselekmények közel hattizedéért felelősek Németországban, ami azt jelenti, hogy a szám valójában sokkal magasabb lenne, ha a kettős állampolgárokat is figyelembe vennénk.

Migránsok követték el a legtöbb szexuális zaklatást

A 2024-es adatok azt mutatják, hogy az összes szexuális bűncselekmény 65 százalékát külföldiek követték el, míg az ilyen bűncselekmények 35 százalékát német állampolgárok Észak-Rajna-Vesztfáliában. A német állampolgárok migrációs hátterét azonban – akkor még – nem hozták nyilvánosságra.

A Rendőrségi Bűnügyi Statisztikai Hivatal (PKS) adatait az Alternatíva Németországért (AfD) párt parlamenti kérésére mutatták be.

Az adatok szerint 2024-ben 119 szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmény történt kültéri és beltéri uszodákban. A rendőrség által ismert gyanúsítottak közül 42 német állampolgár, míg a másik 76 külföldi gyanúsított volt, köztük két ismeretlen állampolgárságú. A külföldi gyanúsítottak közül 22 afgán, 12 szír, nyolc török, hat bolgár és hat iraki volt. Egyéb nemzetiségek között albánok, algériaiak és ukránok is voltak, bár ez a gyanúsítottak kisebb körét képviselte.

Azonban Észak-Rajna-Vesztfáliában az állampolgárság bejelentésének módjában bekövetkezett legutóbbi változások miatt az is kiderült, hogy a német gyanúsítottak közül kilencnek van másik útlevele is. Ez az összes német gyanúsított 21,4 százalékát teszi ki.

Máshol is követelik, hogy hozzák nyilvánosságra a bűnözők állampolgárságát

Ahogy arról a V4NA is beszámolt, egyre többen követelik, hogy tegyék közzé a bűnelkövetők nemzetiségét és státuszát Nagy-Britanniában is. A The Telegraph című napilap által végzett, a „bűnözés állampolgárság szerinti első rangsorolásának” elkészítésére irányuló projekt elemezte a börtönben ülők számát a birtokukban lévő útlevél szerint, és ezt összevetette a 2021-es népszámlálási adatokkal, hogy képet alkosson a különböző etnikai csoportok bűnelkövetési valószínűségéről Nagy-Britanniában.

Az elemzés megállapította, hogy 10 000 Nagy-Britanniában élő migránsra 18,2 börtönlakó jutott, míg 10 000 brit állampolgárra 14, ami azt jelenti, hogy a külföldiek 27 százalékkal nagyobb arányban vannak börtönben.

Az eredmények alapján egyesek azt javasolják, hogy a kormány alakítsa át bevándorlási politikáját úgy, hogy korlátozza a bevándorlást azokból az országokból, amelyek lakossága nagyobb valószínűséggel bűnözik.

Robert Jenrick, a konzervatívok vezetőjelöltje és korábbi bevándorlási miniszter úgy fogalmazott:

„Ez az elemzés megerősíti azt, amit a közvélemény már régóta érzékel: egyes nemzetiségek nagyobb valószínűséggel követnek el súlyos bűncselekményeket, mint mások. Ismét rámutat arra, hogy sokkal szigorúbban ellenőrzött bevándorlási rendszerre van szükség, beleértve az Egyesült Királyságban a bűnözéssel összefüggésbe hozható nemzetiségek szigorúbb biztonsági ellenőrzését.”

A brit újság által végzett projekt azt is eredményezte, hogy megduplázódtak a követelések, hogy az Egyesült Királyság kormánya végre kezdjen el teljes körű statisztikákat közzétenni a bevándorlókról és a bűnözésről. A kezdeményezést Neil O’Brien konzervatív képviselő vezeti, aki korábban olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely előírta volna a kormány számára, hogy tegye közzé az előző évben elítélt minden egyes bűnöző menedékjogi és vízumstátuszát, valamint állampolgárságát.

Szégyenletes, hogy a kormány nem hajlandó nyilvánosságra hozni ennyi információt. A nyilvánosság számára elérhetővé kellene tenni, hogy megalapozott vitát folytathassunk

– idézte a V4NA hírügynökség. 

Az eredeti cikket ITT olvashatja el

