Orbán Viktor: az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat

„Ha (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) vereségét akarjuk, akkor Ukrajnának végleg európai országgá kell válnia. Véleményem szerint ez gyorsabban meg fog történni, mint ahogy gondolnánk” – mondta a finn elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán és Alekszandr Stubb finn elnök közös sajtótájékoztatója Kijevben 2025. szeptember 11-én

Fotó: Maxym Marusenko / Forrás: NurPhoto via AFP

Hozzátette: Finnország folytatja az együttműködést Ukrajnával annak érdekében, hogy a közös elrettentés a lehető legerősebb legyen.

Ha ma Európát nézzük, azt lehet mondani, hogy Oroszország határán négy jelentős védelmi erő áll: Törökország, Ukrajna, Lengyelország és Finnország. A hidegháború óta sem veszítettük el éberségünket soha, és ennek oka nagyon egyszerű: nagyon reálisan közelítettünk Oroszország birodalmi törekvéseihez

– fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy a hadifejlesztéseket folytatni kell, mert Oroszország nem hagy fel Európa tesztelésével, és különböző hibrid műveleteket fog végrehajtani. „ Oroszország próbára fogja tenni az európai országokat, ezért nyugodtan, hidegvérrel és összeszedetten kell reagálni, hogy elkerüljük a hibákat” – tette hozzá Stubb.

Szavai szerint Finnország úgy látja: Oroszország öt módon teszi majd próbára Európát: információs háborúval, szabotázzsal, digitális és dróntámadásokkal, valamint hadgyakorlatokkal.

Ne reagáljunk viszont túl hevesen a helyzetre, hanem győződjünk meg arról, hogy ha bekövetkezik a hibrid háború öt formájának valamelyike, akkor képesek legyünk reagálni, de inkább verbális, mint bármilyen más formában

– tette hozzá. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tájékoztatón megosztotta azt a feltételezését, miszerint a lengyelországi orosz drónprovokáció egyik célja az volt, hogy lassítsák az Ukrajnának szánt légvédelmi rendszerek leszállítását. Kifejezte abbéli meggyőződését, hogy az orosz drónok behatolása a lengyel légtérbe átgondolt cselekedet volt, és semmiképpen sem tekinthető véletlennek.

Párhuzamot is vont a lengyelországi drónincidens és a Krím 2014-es orosz megszállásának kezdeti szakasza között. Emellett Zelenszkij javasolta Ukrajna partnereinek, hogy indítsanak közös finanszírozású és gyártású elfogódrón-projekteket, és utalt arra, hogy Ukrajnát tapasztalataival már most integrálni kellene Európa „keleti légvédelmi pajzsába”.