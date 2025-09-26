Orbán Viktor: a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni (videó)

Cikkünk frissül

Amikor 1998-ben Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk – fogalmazott Orbán Viktor Debrecenben a BMW-gyár átadásán. A miniszterelnök elmondta, hogy azt gondolták, lesznek elégedett németek, elégedett debreceniek, és közös büszkeség, amit a két ipar együttműködése okoz. Mint jelezte, fantasztikus és lenyűgöző a méret, valamint a minőség.

Elmondta, hogy a bajorok állnak hozzánk legközelebb, és a legvidámabbak a nagy germán világon belül. Emlékeztetett, hogy Szent István királyunk felesége is bajor volt.

A régi magyarok azt írták fel a bajorokról, hogy szorgalmasak voltak, minden vagyonukat megszázszorozták.

A miniszterelnök kívánja, hogy egyre több magyar ember engedhesse meg magának, hogy BMW-je legyen. Szerinte gyors váltásokra, bátor manőverekre lenne szükség, mert megmérettetnek az országok, és az autógyártók is a jövőben. Mint mondta, nem mindegy ki milyen választ ad a mostani helyzetre. Lesznek, akik talpon maradnak, és lesznek akik térdre esnek. Magyarország is komoly kérdéseket kap: akarnak-e termelni, tudnak-e a polgáraik dolgozni, milyen vezetőik lesznek. A kormányfő – mint fogalmazott – szomorú szívvel mondja: Európa gyenge. A Debrecenbe készülő BMW 15 százalékos hátránnyal indul a dél-karolinai BMW-vel szemben, ha ott akarjuk adni, így 15 százalékkal hatékonyabbnak kell lennünk. Szerinte a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni. Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német, és a kínai mérnökök.

Azt mondta, aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.

Tájékoztatott: a BMW képzési centrumot is létrehozott, emellett logisztikai, és üzleti szolgáltatóközpont is készül a városban, amely így bekerült Európa zöld fővárosának versenyében a legjobb 3 közé. Mint fogalmazott, jön a debreceni reptér fejlesztése is. Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forintnyi beruházás érkezett a térségbe.

Mint mondta, egyetlen más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt.

Úgy véli, hogy lehet az örök elégedetlenségben rejlik Debrecen sikerének a kulcsa. Orbán Viktor megjegyezte, hogy délután is tárgyalni fog Debrecen polgármesterével és nehéz órákra számít.