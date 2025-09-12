Orbán Viktor a gyűlöletpolitika veszélyeire figyelmeztetett

szeptember 12., péntek

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a gyűlöletpolitika veszélyeire figyelmeztetett. „Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett” – írta Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte” – írta a Facebookon közzétett posztjában Orbán Viktor.

Charlie Kirk shooting: Vigil held in Illinois
Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte – fogalmazott Orbán Viktor
Fotó: Jacek Boczarski / Forrás: Anadolu via AFP

Tavaly Szlovákiában a szabad ég alatt öt golyót eresztettek az ország miniszterelnökébe. Robert Fico sosem fél elmondani, ha nem ért egyet a globalista elittel. Gyűlölik érte. Nemrég Csehországban mankóval támadtak rá a választások legesélyesebb jelöltjére. Andrej Babisnak mindig Csehország az első. A politikai ellenfelei gyűlölik érte

– tette hozzá. 

 A korményfő kiemelte: Magyarország egyelőre a béke szigete, azonban nagyon óvatosnak kell lennünk.

Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.  Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!

– fogalmazott a miniszterelnök. 

