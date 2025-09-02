Orbán Viktor bejelentette: elindult a chatcsatornája

A digitális szabadságharc kezdetét vette, tarts velem, és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban

– buzdított a miniszterelnök, aki azt is közölte, hogy a https://m.me/orbanviktor linkre kattintva a jövőben megkaphatjuk majd Messengeren is a személyes üzeneteit.