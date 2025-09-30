Donald Tusknak üzent a magyar miniszterelnök

Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!

– idézte Orbán Viktor bejegyzését a Magyar Nemzet.

Dear @donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025

A lap beszámolt arról, hogy a varsói Biztonsági Fórumon Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell hagynia az Egyesült Államokra való támaszkodással, és saját erejéből kell szembenéznie a háborúval.

Tusk kijelentését ide kattintva olvashatja el.