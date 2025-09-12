1 órája
Orbán Viktor: a Tisza Pártot Brüsszelből zsarolják, irányítják (videó)
A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendégeként a háborús helyzetről, gazdaságpolitikai vitákról és a migrációról beszélt.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én
Addig kell ütni a vasat amíg meleg – mondta Orbán Viktor. Kiemelte, Magyarország és az Emirátusok között gyors ütemű gazdasági növekedés van kibontakozóban.
– Eddig Közép-Európát és Magyarországot elkerülték, ezért gondoltuk, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk mi a térségben az ő stratégiai partnerük – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a tárgyalások során kijelölték az iparágakat, amelyekben kiemelten működhet együtt a jövőben a két ország.
Ezek az energiaszektor, digitális infrastruktúra és mesterséges intelligencia.
–A következő tárgyalási fordulóban már le is tudunk zárni néhány nagyobb léptékű programot – mondta a miniszterelnök, majd kiemelte, 24 százalékkal nőtt Magyarország és az Emirátusok közti áruforgalom.
A miniszterelnök elmondta, hogy a lengyelországi incidens megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes körülmények között élünk. Amikor megtörténik a baj, hirtelen mindenki felkapja a fejét. A háborús fenyegetettség közvetlen, szomszédai vagyunk annak az országnak, amelyben a háború zajlik
– tette hozzá.
Véleménye szerint nagy sebességgel mennek előre a dolgok a béketeremtés ügyében. Miközben az orosz-ukrán háborúra összpontosítunk, a tárgyalópartnerek nem csak erre koncentrálnak – jegyezte meg Orbán Viktor, példaként említve Oroszország integrálását a nemzetközi gazdaságba és energiaügyi kérdéseket.
A lengyelek történelmi barátaink, ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia – fogalmazott.
Az interjút itt nézheti meg:
Ursula Von Der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szerdai beszédével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte,
három és fél éve viseljük egy háború mindenfajta következményeit, miközben a háborúhoz nincs közünk, abban sosem vettünk részt.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a nyugati politikai elit, Von der Leyen vezetésével, bele akarja tolni a közép-európaiakat a háborúba.
Az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta,
a közvélemény támogatása hullámzó, ugyanakkor a közvélemény-kutatásokban nem hiszek. Az azonban nyilvánvaló, hogy a bizottság elnökének politikai alapvetései hibásak.
A miniszterelnök szerint felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, a szankciókat, a kereskedelmi és a migráció politikát, ugyanis jelenleg Von der Leyen elhibázott vezetésével a szakadék felé tart az Európai Unió.
A bizottság elnöke elhibázott politikai alapvetéseket képvisel – jelentette ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar politikának van egy hagyománya, amely szerint a pártok egy része mindig a külföldi erők szolgálatában áll. Brüsszelnek van ma Magyarországon pártja, a Tiszának és a DK-nak hívják – tette hozzá. Mint jelezte, ha az emberek őket hatalmazzák fel a kormányzásra, akkor ne lepődjenek meg azon, ha az elhibázott brüsszeli politika megjelenik Budapesten.
Kiemelte, hogy Brüsszel pénzeli és mentelmi ügyekben zsarolja a Tiszát. Brüsszelben van egy erőközpont, ami néhány magyar párvezetőt akar hatalomra juttatni, hogy a brüsszeli gazdaság- és energiapolitika érvényesüljön Magyarországon is.
Az egész mögött a pénz van: a cégek nagyobb profitot akarnak és megsarcolják a magyarokat
– tette hozzá. A miniszterelnök kiemelte, hogy a Tisza azért akarja megemelni az adókat, mert el akarja engedni a multik adóját. Brüsszel ezt követeli – húzta alá.
A Tisza-adóról szólva a kormányfő elmondta: egy átlagos jövedelem esetében 240 ezer forint elvonását jelentené a Tisza Párt által bevezetendő progresszív adózás. Hozzátette, ez egy pedagógus esetében éves szinten 360 ezer, katonák esetében 460 ezer, az orvosoknál pedig több mint 3 millió forint extra kiadást jelent.
Jobb, ha erről előbb beszélünk, nehogy az legyen, hogy a választások után a választók azt mondják, megvezettek bennünket
– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, Magyarországon még nincs lehetőség a magasabb adók bevezetésére.
– Még hosszú időn keresztül Magyarország nem lesz olyan erős, hogy lemondhassunk az alacsony adókról. Nekünk arra van szükségünk, hogy mindenkinek tiszteletben tartsák a tulajdonát, a vagyonát, fizetését, magánéletét – emelte ki a kormányfő, aki szerint 1-2 évtizedig még alacsony adózásra van szükség hazánkban.
Orbán Viktor az Otthon start program iránti nagy érdeklődés kapcsán elmondta, hogy erre számítottak. Mint jelezte, megoldás kell, hogy egész nemzedékek ne érezzék azt, hogy elestek a lehetőségtől, hogy saját ingatlanjuk legyen. Magyarországon ez komoly gond volt volt évek óta
– tette hozzá.
Szerinte a fix 3 százalékos hitel egy olyan konstrukció, amit a magyarok már el tudnak képzelni maguknak. Mindenkinek adni akartak egy lehetőséget, ezért is hagyták a lehető legszélesebben azoknak a körét, akik felvehetik a hitelt. A miniszterelnök optimista, és azt látja, mintha az albérletárak növekedése is megállt volna. De az építőipar is megmozdult és tízezrével fognak épülni a lakások. Kiemelte, hogy csak behatárolt lakások esetében vehető fel a hitel, így a program nem fogja felfelé nyomni az ingatlanárakat.