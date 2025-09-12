Interjú
36 perce
Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről
A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége lesz fél nyolctól.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Benko Vivien Cher
Cikkünk frissül
A beszélgetésen várhatóan szó lesz a hamarosan induló, közteherviseléssel kapcsolatos nemzeti konzultációjáról, és a miniszterelnök Abu-Dhabiban tartott villámlátogatásáról is.
Az interjút itt követheti majd élőben:
