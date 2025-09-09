Orbán Viktor elmondta, mi a kiskakas-politika lényege

– A kiskakas sohasem lesz nagykakas – mondta Orbán Viktor Kötcsén, ahol vasárnap rendezték meg a 24. polgári pikniket - írta a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, Magyarország mégiscsak 93 ezer négyzetkilométer, és hogy nem egyetlen alkalmas falu. – Van ebben az országban, ahol a Tisza össze tud jönni és gyűlést tarthat a sajátjainak. Azon a helyen, ahol mindig mi vagyunk, és minden évben előre bejelentett időpontban találkozunk. Miért jönnek ide? Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el.

De ha idejönnek: akkor lesz feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre kell felkészülnünk. Ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban.

Ezt nevezhetjük kiskakas-politikának – mondta a kormányfő, hozzátéve, a kiskakas-politikának három ismérve van, ezt most tanultuk meg a politika rendszerelmélet keretében. – A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van. Mell kidüllesztés, nagyotmondás. Fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában.