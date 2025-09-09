Orbán Viktor elmondta, mi a kiskakas-politika lényege

„A kiskakas sohasem lesz nagykakas” – mondta Orbán Viktor Kötcsén, ahol vasárnap rendezték meg a 24. polgári pikniket, írta a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, Magyarország mégiscsak 93 ezer négyzetkilométer, és hogy nem egyetlen alkalmas falu. „Van ebben az országban, ahol a Tisza össze tud jönni és gyűlést tarthat a sajátjainak. Azon a helyen, ahol mindig mi vagyunk, és minden évben előre bejelentett időpontban találkozunk. Miért jönnek ide? Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el.

De ha idejönnek: akkor lesz feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre kell felkészülnünk. Ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban.

Ezt nevezhetjük kiskakas-politikának” – mondta a kormányfő, hozzátéve, a kiskakas-politikának három ismérve van, ezt most tanultuk meg a politika rendszerelmélet keretében. „A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van. Mellkidüllesztés, nagyotmondás. Fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában.”