29 perce
Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péteréknek
A miniszterelnök a Digitális Polgári Kör levelében a Tisza-adó veszélyére figyelmeztetett. Orbán Viktor szerint a kötcsei hétvége világosan megmutatta a jobboldal szellemi fölényét, miközben a Tisza Párt „felsült” gyűlése újra a gyűlölködésről szólt. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország nem áll és nem is fog háborúban állni, hiába tapsolják Brüsszelben a tiszás és DK-s képviselők Ursula von der Leyen háborús üzenetét.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Az, hogy
a tiszások felsültek a mókusőrsnyi gyűlésükkel, és ezt az egész ország élőben láthatta, hogy durvák, agresszívek és gyűlölködőek, abban nincs semmi meglepő,
ezt eddig is tudhatta mindenki. Ami igazán izgalmas, az a kötcsei hétvége szellemi mérlege” – idézte Orbán Viktor levelét a Magyar Nemzet.
A héten kiderült a kormányfő nevével aláírt levél szerint, hogy a jobboldalon elsöprő a szellemi, intellektuális fölény.
A polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái, társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek. Odaát egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára »Csipkejózsika« címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt, és így tovább
– emlékeztetett a miniszterelnök.
Mint írta, közben árad a Tisza-adó.
A Digitális Polgári Kör levélben a miniszterelnök úgy fogalmazott:
ha nem vigyázunk, jön a többkulcsos tiszás jövedelemadó, vagyonnadó és a megemelt társasági nyereségadó.
Hogy ez pontosan mennyi, azt itt lehet kiszámolni. A kormányfő nem tudja, hogy a felkészültség, a tudás, a szellemi súly, a tapasztalat és az asztalra letett életművek számítanak-e még a politikában, de ha igen, akkor a hétvégét nem négyötödre, hanem ötnegyedre nyertek.
Orbán Viktor Charlie Kirk meggyilkolásáról azt írta: megdöbbentő és szomorú.
De olyan is történt, ami engem még ennél is mélyebben megrázott, de elsikkadt a hírtengerben. Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságok vádjával. Megrázó, felfoghatatlan, megrendítő. Feltétlenül olvasd el. Láthatod, hova vezetett a nyugat-európai progresszív-liberális társadalompolitika. Soha nem kaptam ennél erősebb megerősítést, hogy Magyarországnak ki kell tartania a keresztény hagyományaink, a polgári kultúránk és a családbarát politikánk mellett. Isten óvja Svédországot!
– fogalmazott a kormányfő.
Mint írta, eközben Brüsszelben Ursula von der Leyen drámai bejelentést tett a héten elmondott State of the Union beszédében: az unió háborúban áll. Mármint háborúban áll Ukrajna oldalán és az oroszokkal szemben.
„Magyarország tagja az Európai Uniónak, de nem áll és nem is fog háborúban állni. Egyetlen európai vezetőt se hatalmaztunk fel arra, hogy Magyarországot, vagy a mi közös uniónkat háborúba vigye. A Patrióták az Európai Parlamentben teljesítették a kötelességüket: bizalmatlansági indítványt nyújtottunk be és követeljük Ursula von der Leyen távozását. Távoznia kell, ez a legkevesebb!”
– fogalmazott.