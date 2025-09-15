1 órája
Orbán Viktor: több mint 800 ezer nyugdíjas már megkapta az élelmiszer-utalványt
Minden nyugdíjas 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap, amelyet piacokon, őstermelőknél és nagyobb üzletekben is beválthatnak. A kézbesítés már zajlik: eddig több mint 800 ezer nyugdíjas jutott hozzá, október közepéig pedig összesen közel 2,4 millióan részesülnek a támogatásban.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az új támogatásra. A miniszterelnök közölte:
30 ezer forint értékben kap élelmiszer-utalványt minden nyugdíjas, amit a piacon, az őstermelőknél és a nagyobb élelmiszerüzletekben is beválthatnak.
Hozzátette, hogy a kézbesítés már zajlik:
„Eddig több mint 800 ezer honfitársunknak kézbesítették az utalványokat, és október közepéig összesen közel 2,4 millióan részesülnek ilyen támogatásban.”
A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a nyugdíjasoknak a mindennapi kiadások fedezésében.
Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban a nyugdíjas utalvány használóit
A Magyar Nemzet emlékeztet: az utalványok beválthatók kereskedelmi láncokban, piacokon, őstermelőknél, pékségekben, hentesnél és zöldségesnél, de nem használhatók meleg étel, alkohol, dohány, vegyipari vagy kozmetikai termékek vásárlására.